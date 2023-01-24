الثلاثاء 24 يناير 2023
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تحقيقات ومتابعات

عقب صلاة الظهر.. تشييع جنازة سامى شرف من مسجد أبو المكارم

سامي شرف
سامي شرف

يشيع اليوم الثلاثاء جثمان الراحل سامي شرف، وزير شؤون رئاسة الجمهورية الأسبق، من مسجد أبو المكارم  بصلاح سالم عقب صلاة الظهر، والدفن بمقابر الغفير بجوار المسجد.

وأعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب وفاة سامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية الأسبق وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات، داخل مستشفى وادي النيل، بعد صراع مع المرض.

وقال بكري عبر صفحته الرسمية على تويتر: "رحل سامي شرف أحد أقرب المقربين للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعد أن كتب مذكراته في سبعة أجزاء، حكى فيها وقائع تاريخية عاصرها في مرحلة حكم عبد الناصر، ظل صوته يتواصل معي معلقا على الأحداث رغم المرض. 

ولد سامي شرف في عام 1929 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وهو الطفل الرابع والذكر الثالث من بين ستة أطفال لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في القاهرة، التحق بعدها بالكلية الحربية عام 1946، وتخرج منها في 1 فبراير عام 1949، وتم تعيينه في سلاح المدفعية برتبة الملازم، بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية.

سامي شرف مسجد أبو المكارم بعد صراع مع المرض تاريخي بكري المخابرات الحربية جمال عبدالناصر

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