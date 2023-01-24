محافظ أسيوط: إنشاء مجمعات خدمات ومركز شباب ووحدة إسعاف «الشامية» بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية ووحدة اسعاف ومركز شباب قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأ المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، والذى تم الانتهاء من انشاؤه ويتكون من 3 طوابق ويجري تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح من مسؤولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع واطمئن على معدلات ومراحل التنفيذ ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مجمع الخدمات الزراعية "نموذج 2" والذي تم تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية وتفقد أقسام المجمع والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الشامية واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالمركز والتي تتضمن إنشاء ملعب نجيل صناعي وتطوير مبنى إداري ومنافذ تسويقية للشباب وللجمعيات الأهلية ومنافذ خدمية.

وأنهى المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد وحدة إسعاف الشامية والتي يبلغ تكلفتها الإجمالية 3 ملايين و700 ألف جنيه وتم إناء الأعمال بها تمهيدًا لتسليمها.

ووجه محافظ أسيوط جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى، موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة