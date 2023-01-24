الأهلي يرفض مهاجم فناربخشة التركي ويقترب من «سوزا»

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي، النقاب حول حقيقة التفاوض مع التنزاني مبوانا ساماتا مهاجم فناربخشة التركي المعار حاليا لصفوف جينك البلجيكي لضمه خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن اللاعب مبوانا ساماتا ليس ضمن الحسابات الفنية للتعاقد معه خاصة بعد متابعته في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يفقد الأمل في ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك هيونداي الكوري حتيى مع سفر أمير توفيق مدير التعاقدات، وربما تكون تلك الساعات هي الحاسمة في كل الأمور.

وأضاف المصدر أن الفريق الكوري تعاقد مع مهاجم برازيلي أخر وهو رافائيل، وهو ما يدفع الفريق الكوري للتخلي عن اللاعب، لكن الأخير لديه شروط أهمها الحصول على 2 مليون دولار سنوياً.

وتابع المصدر أنه قد يكون هناك مهاجم يخضع للكشف الطبي في غضون 48 ساعة المقبلة وتحديداً عقب مباراة البنك الأهلي التي سيخوضها الفريق مساء اليوم.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد رفض اقتراح تأجيل صفقة المهاجم إلى الميركاتو الصيفي بعد مغالاة الأندية الأوروبية التي يتفاوض معها النادي في الأونة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختتم استعداداته لمباراة البنك الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر التي تجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، قبل انطلاق المران لمناقشة بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة ترفيهية بتنظيم تقسيمة كرة يد بين اللاعبين، قبل استكمال بقية فقرات المران.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعد أن تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.