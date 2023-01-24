رفع 127 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدي بأحياء وقرى المنيا
كثفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وحملات النظافة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وقامت بإزالة 3 حالات تعد على أراضي زراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، كما قامت برفع 127 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي.
وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، تمكنت من إزالة 3 حالات بناء مخالف على أراض زراعية بمساحة 2 قيراط و4 أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.
كما تمكن قسم البيئة بالقرية من رفع ما يقرب من 35 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والتوابع، وذلك خلال حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير للقضاء على فيروس كورونا
- رفع 30 طن مخلفات بحي غرب المنيا
وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حى غرب مدينة المنيا واصل أعمال النظافة اليومية ونظم حملة مكثفة لأعمال النظافة، تم من خلالها رفع ما يقرب من 30 طن مخلفات وتراكمات موجودة، بأماكن التجميع بشوارع وأروقة الحي وبجميع الورادي ونقلها للمقلب العمومي بالظهير للقضاء على فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس المركز والمدينة أن أقسام البيئة التابعة للوحدة المحلية لقري نزلة حسين ودمشير وحي وسط المدينة قامت برفع 62 طن من التراكمات والمخلفات الزراعية، والقمامة المتواجدة بنقاط التجمع بالقرية ومن القري التابعة لها ومن شوارع و أروقة الحي ورفع الأتربة والمخلفات من على كورنيش النيل و تفريغ صناديق القمامة به للحفاظ على جماله وايضا تم نظافة مدخل عزبة زكريا ومنطقة الشئون والمدخل الغربي منطقة المستودع بدمشير و من امام مجمع المدارس بالقرية منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على صحة المواطنين.
وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والإنارة اليومية بشكل دوري على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال الإزالات ورصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على البيئة وإضافة مظهر جمالي للمدينة والقرى.