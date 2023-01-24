الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 127 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدي بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة وإزالة
حملات نظافة وإزالة تعديات بأحياء وقري المنيا

كثفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وحملات النظافة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وقامت بإزالة 3 حالات تعد على أراضي زراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، كما قامت برفع 127 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، تمكنت من إزالة 3 حالات بناء مخالف على أراض زراعية بمساحة 2 قيراط و4 أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.

كما تمكن قسم البيئة بالقرية من رفع ما يقرب من 35 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والتوابع، وذلك خلال حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير للقضاء على فيروس كورونا 

- رفع 30 طن مخلفات بحي غرب المنيا

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حى غرب مدينة المنيا واصل أعمال النظافة اليومية ونظم حملة مكثفة لأعمال النظافة، تم من خلالها رفع ما يقرب من 30 طن مخلفات وتراكمات موجودة، بأماكن التجميع بشوارع وأروقة الحي وبجميع الورادي ونقلها للمقلب العمومي بالظهير للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن أقسام البيئة التابعة للوحدة المحلية لقري نزلة حسين ودمشير وحي وسط المدينة قامت برفع 62 طن من التراكمات والمخلفات الزراعية، والقمامة المتواجدة بنقاط التجمع بالقرية ومن القري التابعة لها ومن شوارع و أروقة الحي ورفع الأتربة والمخلفات من على كورنيش النيل و تفريغ صناديق القمامة به للحفاظ على جماله وايضا تم نظافة مدخل عزبة زكريا ومنطقة الشئون والمدخل الغربي منطقة المستودع بدمشير و من امام مجمع المدارس بالقرية منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على صحة المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والإنارة اليومية بشكل دوري على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال الإزالات ورصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على البيئة وإضافة مظهر جمالي للمدينة والقرى.

323415440_865488958013214_5120517534457469060_n
323415440_865488958013214_5120517534457469060_n
323457941_1110160526321932_2907003240947055029_n
323457941_1110160526321932_2907003240947055029_n
323627398_1164758294230531_7720152457584681599_n
323627398_1164758294230531_7720152457584681599_n
323717304_1125666274797369_1306046979774048593_n
323717304_1125666274797369_1306046979774048593_n
324566155_5834156106704306_3214949950871079462_n
324566155_5834156106704306_3214949950871079462_n
324934906_879410479970430_5962710481041640354_n
324934906_879410479970430_5962710481041640354_n
325452679_708944584268000_2572306446809298326_n
325452679_708944584268000_2572306446809298326_n
325469917_1640178886439897_205024333498775100_n
325469917_1640178886439897_205024333498775100_n
326694417_1657402334670462_8097465450152622971_n
326694417_1657402334670462_8097465450152622971_n
326701048_3310494782500958_3634133063991186199_n
326701048_3310494782500958_3634133063991186199_n
326704454_578474113740316_6908727528477527874_n
326704454_578474113740316_6908727528477527874_n
326719821_569798524999124_4108438470237373157_n
326719821_569798524999124_4108438470237373157_n
326722972_858651932032757_5722962673147447313_n
326722972_858651932032757_5722962673147447313_n
326724252_439184695002801_1290458891132375918_n
326724252_439184695002801_1290458891132375918_n
المنيا رفع 127 طن مخلفات إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية أحياء وقري المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

11 توصية من «القوى العاملة» للمصريين الراغبين فى العمل بالأردن

4.124 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية فى 2022

أسد «يعقر» طفلًا فى الشرقية

«القباج» تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشئون العرب بالدوحة

تداول صور امتحانات الشهادة الإعدادية عبر صفحات التليجرام

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى الزميل علام عبدالغفار رئيس قسم المحافظات فى «اليوم السابع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات