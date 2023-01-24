الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة صاحب دكان اعتدى على طفلة عمرها 5 سنوات ثم قتلها للجنايات

متهم
متهم

أمرت نيابة السلام بالقاهرة بإحالة متهم بقتل طفلة في مدينة السلام إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة القتل العمد.

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة (تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً) ملقاة بإحدى المناطق بدائرة القسم وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و أقر بأنه عقب حضور المجنى عليها لمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل قام باستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع في الاعتداء عليها إلا أنها قاومته واستغاثت فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله، واعتدى عليها بالضرب "خشية افتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها، وعقب ذلك وضعها داخل جوال ثم استقل مركبة "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بالمحل عمله فتم اتخاذ الإجراءات القانونية..

ارتكاب الواقعة 5 سنوات التعدى عليها التقنيات الفنية السلام أول

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وائل لطفي

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إحالة صاحب دكان اعتدى على طفلة عمرها 5 سنوات ثم قتلها للجنايات

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