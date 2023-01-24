الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: صرف 95% من مقررات سلع شهر يناير 2023

سلع تموينية
سلع تموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المستحقة لحاملي البطاقات عن شهر يناير الجاري، والتي يستمر صرفها حتى نهاية الشهر، يوميًا من منافذ البقالين التابع لها البطاقات في الحيز الجغرافي.

وتلقت وزارة التموين، تقريرًا من شركتي الجملة أفاد بتخطي نسبة صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية لـ95% من إجمالي البطاقات، والبالغ عددهم 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على منظومة الدعم يستحق عليها 64 مليون مواطن حصة السلع التموينية الشهرية.

كما تنتظم منافذ البقالين في صرف الدفعة الخامسة من سلع الدعم الاستثنائي التي أقرته الحكومة للأسر الأولى بالرعاية وبدأ صرفه منذ شهر سبتمبر الماضي بواقع 100 جنيه زيادة في السلع التموينية، ويستمر صرفها حتى 30 يونيو 2023.

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