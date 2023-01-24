يسرا اللوزى: تعرضت أنا وابنتى للتنمر

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها لم تتعافَ بشكل تام من ألم فقدان والدها، مشيرةً إلى أنه في البداية يكون هناك نكران للموقف وبكاء، و بعدها نقرر أن نكمل حياتنا.

وأضافت اللوزي، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء”، والمذاع عبر فضائية cbc: "تحدثت مع أشخاص طبيعيين فقدوا أحباء لهم وأكدوا لي أن حياتهم لم تعد مثلما كانت من قبل، لكنهم تعودوا على هذا الفقد بطرق مختلفة"، مشيرةً إلى أن شعور الإنسان الذي فقد عزيزا على قلبه بالانكسار ليس أمرا خاطئا على الإطلاق.

وتابعت: “أنها تشعر بأنها كان يجب عليها أن تقضي وقتا أطول مع والدها، لأنها لم تحكِ له بعض الأمور عن حياتها، ولكنها تحاول إقناع نفسها بأن هذه هي الحياة”.

تعرضها للتنمر هي وابنتها

وعن تعرضها للتنمر هي وابنتها، قالت: "في أخر مرة قلت مش هرد، لكنني أشرت إلى التعليق السخيف وردّ الجمهور عليه، أشكر جمهوري الحبيب".

وأضافت، أنها تحاول أن تظهر لبناتها قوية، ولكن في بعض الأحيان تظهر أمامهن ضعيفة متابعة: “يجب أن نتعامل مع مشكلات أطفالنا على أنها كبيرة، ويجب أن يرانا الأطفال ونحن نمر بمشاعر ومراحل مختلفة، حتى يعلم الأطفال بأن الضعف أمر طبيعي قد يتعرض لأي شخص”.