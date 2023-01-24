الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يسرا اللوزى: تعرضت أنا وابنتى للتنمر

يسرا اللوزى
يسرا اللوزى

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها لم تتعافَ بشكل تام من ألم فقدان والدها، مشيرةً إلى أنه في البداية يكون هناك نكران للموقف وبكاء، و بعدها نقرر أن نكمل حياتنا.

 

وأضافت اللوزي، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء”، والمذاع عبر فضائية cbc: "تحدثت مع أشخاص طبيعيين فقدوا أحباء لهم وأكدوا لي أن حياتهم لم تعد مثلما كانت من قبل، لكنهم تعودوا على هذا الفقد بطرق مختلفة"، مشيرةً إلى أن شعور الإنسان الذي فقد عزيزا على قلبه بالانكسار ليس أمرا خاطئا على الإطلاق. 

وتابعت: “أنها تشعر بأنها كان يجب عليها أن تقضي وقتا أطول مع والدها، لأنها لم تحكِ له بعض الأمور عن حياتها، ولكنها تحاول إقناع نفسها بأن هذه هي الحياة”.

 

تعرضها للتنمر هي وابنتها

وعن تعرضها للتنمر هي وابنتها، قالت: "في أخر مرة قلت مش هرد، لكنني أشرت إلى التعليق السخيف وردّ الجمهور عليه، أشكر جمهوري الحبيب".

 

 وأضافت، أنها تحاول أن تظهر لبناتها قوية، ولكن في بعض الأحيان تظهر أمامهن ضعيفة متابعة: “يجب أن نتعامل مع مشكلات أطفالنا على أنها كبيرة، ويجب أن يرانا الأطفال ونحن نمر بمشاعر ومراحل مختلفة، حتى يعلم الأطفال بأن الضعف أمر طبيعي قد يتعرض لأي شخص”. 

يسرا اللوزي لم تتعاف فقدان والدها تعرضها للتنمر تعليق الوقت

مواد متعلقة

«الرجالة مابيبصوش في المراية».. أبرز تصريحات يسرا اللوزي عقب تصدرها التريند

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل توجهها لطبيبة نفسية

بسبب ابنتها.. يسرا اللوزى تتلقى تعليقًا يثير غضبها

يسرا اللوزى تحذر من استخدام اسمها على «فيسبوك» لجمع تبرعات خيرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

«المركزى الأوروبى» يؤكد استمرار رفع معدلات الفائدة «بوتيرة ثابتة»

فى ليلة تاريخية لـ«مبابى».. باريس سان جيرمان لثمن نهائى كأس فرنسا

بالأسماء.. كبار القراء الإذاعيين يحيون صلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين

عاطف الشيتانى يكشف جهود الرئيس السيسى واهتمامه بالقضية السكانية

الشاعر مؤمن سمير يشارك فى معرض القاهرة للكتاب بديوانه «شوكة الراوى العليم»

وزير العمل الفرنسى: لا تراجع عن تعديل سن التقاعد لـ64 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»