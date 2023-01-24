«المركزى الأوروبى» يؤكد استمرار رفع معدلات الفائدة «بوتيرة ثابتة»

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، أنّ المؤسسة النقدية تعتزم المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة "بوتيرة ثابتة" لمكافحة التضخّم الذي لا يزال مرتفعًا جدًا في منطقة اليورو.

وقالت لاجارد، خلال حفل استقبال لمشغّل بورصة فرانكفورت: إنه "لا يزال يتعيّن على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات تقييدية كافية"، و"البقاء في هذه النقطة طالما كان ذلك ضروريًا".

وفي أقلّ من ستة أشهر رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية يـ0.25 نقطة مئوية، في أعلى زيادة في تاريخه.

وأوضحت لاجارد: "علينا خفض التضخم وسنحقق هذا الهدف"، حسب وكالة فرانس برس.

وذكّرت بما قالته في منتدى دافوس، الأسبوع الماضي، بأنّ التضخم حاليًا في أوروبا "مرتفع جدًا"، وتابعت: "هذا يبرر جزئيًا بسبب ضعفنا أمام تطور الواقع الجيوسياسي للطاقة".

واعتبرت لاجارد، أنّ "الانفصال عن روسيا العام الماضي" منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا "دفع بالتضخم في مجال الطاقة في منطقة اليورو إلى مستويات غير عادية"؛ مما تسبب بارتفاع معمّم للأسعار بأكثر من 10% في أكتوبر.

هدف المركزي الأوروبي

وفي الوقت الذي انخفض فيه تضخم أسعار الطاقة مؤخرًا، استمر التضخم الأساسي - باستثناء أسعار الطاقة والغذاء - في الارتفاع.

وخلصت لاجارد إلى أنه "بالتالي من الضروري ألا تتجذر معدلات التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في الاقتصاد".

عمليًا، سيرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في فبراير، وعلى الأرجح في الأشهر التالية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إنه "بعبارة أخرى سنستمر في نهجنا لضمان العودة السريعة إلى هدفنا" البالغ 2%، في حين أنّ تراجع القدرة الشرائية الناجمة عن ارتفاع الأسعار بات مصدر قلق رئيسي للأوروبيين.