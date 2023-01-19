الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لاجارد: الاقتصاد فى منطقة اليورو يظهر صمودا أكبر من المتوقع

رئيسة البنك المركزي
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ مقارنة بعام 2022 لكنه سيكون هذا العام "أفضل بكثير" مما كان متوقعا، رغم التضخم وأزمة الطاقة.

وقالت المسؤولة خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا: "أصبحت الأخبار أكثر إيجابية في الأسابيع الأخيرة"، لذا فإن العام الحالي "لن يكون مشرقًا ولكن أفضل بكثير مما كان يُخشى".

وأكدت المصرفيّة الفرنسيّة الجنسيّة أن أسواق العمل في أوروبا خصوصا "لم تكن أبدًا نشطة إلى هذا الحد" في ظل بلوغ نسبة البطالة "أدنى مستوى مقارنة بما كان الامر في الاعوام العشرين الماضية".

ومن المتوقع أن تتجنب ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الركود عام 2023 رغم أزمة الطاقة، وفق ما أفاد المستشار أولاف شولتس خلال مقابلة الثلاثاء مع وكالة بلومبرج.

من جانبها، تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو كما هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من عام 2022 وخلال الربع الأول من عام 2023، قبل حدوث انتعاش خلال بقية العام.

ومع ذلك، أشارت لاجارد إلى بيانات التضخم التي لا تزال "مرتفعة للغاية" رغم تباطؤ زيادات الأسعار بعد بلوغها ذروتها في أكتوبر متجاوزة نسبة 10%.

وقالت: "نحن عازمون في البنك المركزي على إعادة (التضخم إلى الهدف) عند 2% في الوقت المناسب" من خلال "اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق ذلك".

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البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو سيتفادى الركود

في آخر اجتماع مخصص للسياسة النقدية في 15 ديسمبر، اعتبر البنك أن "من الضروري" توجيه رسالة قوية مفادها أنه "يعتزم خفض نسبة الفائدة إلى نطاق مقيد بشكل منتظم ومستدام"، وفق محضر الاجتماع الذي نُشر الخميس.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0,5 نقطة مئوية في ديسمبر. لكنّ العديد من حكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أرادوا في البداية رفعها بمقدار 0,75 نقطة، وفق المحضر.

وبشكل تراكمي، تم رفع نسبة الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئوية منذ يوليو، وهو ارتفاع غير مسبوق في سرعته. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في فبراير.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد منطقة اليورو اقتصاد ​التضخم​ أزمة الطاقة منتدى دافوس

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