كيفية التعامل مع سلوك الخوف من الغرباء بالنسبة لطفلك

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

وفقا لموقع «raisingchildren» يمكنك مساعدة الأطفال على الشعور بالراحة مع الغرباء من خلال التحلي بالصبر وتقديم أشخاص جدد تدريجيًا، فبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا.

كيف يمكنك مساعدة الرضع والأطفال الذين يعانون من الخوف من الغرباء؟

هناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك على الشعور بقدر أقل من الانزعاج، من خلال عدم تجاهل خوف طفلك من الغرباء، حيث أكد الخبراء أن هذا يمكن أن يجعل الخوف أسوأ.

امسك يد طفلك أو دعه يجلس على حجرك عندما يلتقي بأشخاص جدد، قدم الغرباء أولاً في المنزل، إن أمكن، فالبيت هو المكان الذي يشعر فيه طفلك براحة أكبر.

إذا كان طفلك منزعجًا من شخص جديد، فجرب أسلوبًا مختلفًا مثل اللعب معًا، يمكنك أيضًا إبعاد طفلك قليلاً عن الشخص الجديد حتى يهدأ، ثم يمكنك المحاولة مرة أخرى.

اصطحب معك عنصر الراحة الخاص بطفلك مثل لعبة يحبها، عندما تقضي الوقت مع أشخاص جدد، ابق هادئًا، سوف يلتقط طفلك الإشارات الخاصة بك، ومن المرجح أن يكونوا هادئين وواثقين إذا شعروا أنك تشعر بنفس الشعور.

كن صبورا و لا تدفع طفلك للذهاب إلى أشخاص جدد قبل أن يكونوا مستعدين، حاول تقديم أشخاص جدد واحدًا تلو الآخر، وليس في مجموعات، فعندما تقدم لطفلك إلى شخص جديد، ابق مع طفلك.