الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مبادرة الشركة المتحدة.. أنشطة التعلم للأطفال تناسب عمر السنتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

وقت اللعب مهم بالنسبة للأطفال، وذلك لتعلم المهارات المعرفية والجسدية والاجتماعية والعاطفية، فكيف يمكنك دعم نمو طفلك من خلال أنشطة التعلم للأطفال بعمر عامين، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع «raisingchildren» الخاص بصحة الأطفال.

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بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. هل يُساعد الدعم الأسري في خلاص المتعاطي من الإدمان؟

ما سبب أهميتها للتعلم والتطور في سن المدرسة؟

عادة ما يهتم الأطفال في سن المدرسة بشدة بالأنشطة الإبداعية، فهذا أمر رائع لأن الأنشطة الإبداعية مثل الدراما والغناء والرقص والفن والحرف تساعد الأطفال في سن المدرسة، حيث تنمي الإبداع والخيال، بناء الثقة، التعبير عن المشاعر والأفكار بطرق لفظية وغير لفظية

كما أنها تساعد في ممارسة صنع القرار وحل المشكلات والتفكير النقدي، بالإضافة إلى تحسين المهارات الاجتماعية وتطوير المهارات الجسدية والحركية.

من المهم أن يستمتع طفلك ويفكر في عملية إنشاء الأشياء، حيث يمكنك المساعدة في تحقيق ذلك من خلال تشجيع طفلك على مشاركة الأعمال الفنية والأنشطة الإبداعية معك ومع عائلتك، فمن الأفضل دائمًا التحقق مع طفلك قبل مشاركة أعماله الفنية مع أشخاص آخرين، خاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي.

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بعد مبادرة الشركة المتحدة.. إيجابيات وسلبيات استخدام الأسرة للمربيات

أنشطة إبداعية للأطفال في سن المدرسة:

في هذا العصر، يتمتع الأطفال بفهم قوي للألوان والأشكال والأنماط والتفاصيل، حيث يكتشف الأطفال في سن المدرسة طرقًا مختلفة لصنع الأشياء، فهم لا يحتاجون إلى أجزاء معدة مسبقًا لهم، فيما يلي بعض الأفكار للأنشطة الفنية والحرفية الإبداعية.

  • اجعل طفلك يبني ويزين منزلًا صغيرًا من صناديق الكرتون أو المواد الطبيعية مثل أغصان الأشجار.
  • العب مع الطلاء المحكم. شجع طفلك على إضافة الرمل أو الأوساخ أو نشارة الخشب للطلاء واستخدمها لتزيين الصناديق أو عمل اللوحات.
  • ابحث عن صندوق كرتون كبير وشاهد ما يمكن لطفلك أن يأتي به، ويمكن أن يصبح زي روبوت وطائرة ومسرح عرائس وما إلى ذلك.
  • اجمع بين الرسم أو الرسم أو صنع الطين مع الوسائط الرقمية، على سبيل المثال، اصنع نموذجًا من الطين أو تمثالًا من العصي والتقط صورًا له.
اساسيات التربية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات أنشطة إبداعية للأطفال تربية الأبناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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