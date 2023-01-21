بعد مبادرة الشركة المتحدة.. إيجابيات وسلبيات استخدام الأسرة للمربيات

تلجأ الكثير من الأسر للمربيات أو كما تعرف بـ«جليسة أطفال» بسبب ضغوط الحياة التي تحتم على الزوجين للعمل لتلبية كافة متطلبات الحياة، ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك لا ترغب في استخدام الأسرة كجليسات أطفال.

قبل أن تتخذ قرارًا، قم بموازنة إيجابيات وسلبيات استخدام جليسات الأطفال، ففي السطور التالية يوضح الخبراء الإيجابيات والسلبيات وفقًا لما ذكره موقع «very well family».

فوائد استخدام الأسرة لجليسة أطفال:

عادة ما تكون المربية ذات خبرة تأتي إلى منزلك وتعتني بصغيرك، بالإضافة إلى اصطحابهم إلى مجموعات اللعب والحدائق والمتاحف وغيرها من الأنشطة، فغالبًا ما تكون المربية أكثر مرونة، بالإضافة إلى تحمل مسؤوليات إضافية حول المنزل.

من أكثر المزايا لاستخدام الأسرة كجليسة أطفال هي الراحة، حيث تريد جليسة أطفال يمكنك الاعتماد عليها ليلًا أو نهارًا وخاصة في أوقات عملك، فربما يكون السبب الرئيسي الذي يجعلك تفكر في تعيين جليسة أطفال هو أنك بحاجة لبعض الوقت بعيدًا عن طفلك.

أكد الخبراء، أنه من المهم أن يتمتع الطفل بتجربة مع أشخاص غير الأم أو الأب، حيث يساعد التعرف على البالغين الآخرين على جعل طفلك أكثر راحة حول الناس، وهذا مفيد بشكل خاص إذا لم يكن لديك شبكة ممتدة من الأصدقاء والعائلة الذين يقضون وقتًا طويلاً مع الطفل.

أشار الخبراء، أنه سوف يحصل طفلك على رعاية فردية، حيث تساعد على ضمان سلامة طفلك ورفاهه العاطفي، كما ستشعر أيضًا بالارتياح لمعرفة أن طفلك لا يتعرض للتنمر من قبل الأطفال الآخرين أو يتعرض لسلوكيات لا توافق عليها.

سلبيات استخدام الأسرة لجليسة أطفال:

تعتبر رعاية طفلك الصغير من أهم القرارات التي ستتخذها كآباء، حيث يمكن أن يشكل هذا الطريقة التي يتفاعل بها طفلك مع البالغين الآخرين.

من السلبيات عند استخدام جليسات لطفلك، هو التكلفة المرتفعة، وعلى الرغم من ذلك، فمن النادر أن تحصل على جليسة أطفال بشكل سريع.

أكد الخبراء، أنه دائمًا ما يخشى الآباء أن يفوتهم بعض المعالم البارزة في نمو أطفالهم إذا سمحوا لهم برعاية شخص آخر، فمن المحتمل انك ستفتقد الكلمات الأولى أو الخطوات الأولى في المشي.