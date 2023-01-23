أسرار «الطب التقليدي».. لجأ إليه الصينيون لمواجهة جائحة كورونا

يرفض الكثير من الصينيين تلقي أدوية مركبة كيميائيًا، ويلجأون إلى الطب التقليدي لمواجهة الموجة الراهنة من كوفيد-19 في الصين، فيستخدمون كبسولات الأعشاب أو المشروبات الساخنة العشبية أو تقنيات كالوخز بالإبر.

ويروّج الرئيس شي جينبينغ باستمرار للطب الصيني التقليدي، فيما تثني السلطات على دوره في مواجهة كورونا، في حين لا يزال الطب الحديث إلى حد كبير الطريقة المفضلة لتلقي الرعاية الصحية في الصين.

وفي 2020 قالت الصين إن الطب الصيني التقليدي تم استخدامه في علاج 92% من جميع حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين، فما هو الطب الصيني التقليدي؟ وعلى ماذا يرتكز؟

ما هو الطب الصيني التقليدي؟

يعود تاريخ الطب الصيني التقليدي إلى آلاف السنين، ويقوم على فكرة أساسية هو أن قوة حيوية من الحياة تسمى "تشي" تنتشر في الجسم، وأي خلل في التشي يمكن أن يسبب المرض، وغالبا ما يعتقد أن هذا الخلل ناتج عن تغيير في القوى المعاكسة والتكميلية التي تشكل التشي، وهذه تسمى "ين" (yin)، و"يانغ" (yang)، وذلك وفقا لموقع جونز هوبكنز ميديسين.

ويعتقد أنه لاستعادة التوازن يجب تحقيقه بين أعضاء الجسم الداخلية والعناصر الخارجية للأرض والنار والماء والخشب والمعدن، لذا يعتمد العلاج على الوخز بالإبر والكي والحجامة والتدليك والعلاج بالأعشاب.

ووفقا لموقع جونز هوبكنز، يمكن أن تعمل بعض العلاجات العشبية المستخدمة في العلاج الصيني التقليدي كأدوية، وتكون فعالة جدا ولكن قد تكون لها أيضا آثار جانبية خطيرة.

العرقسوس والإيفيدرا

تحدثت تقارير صينية عن أن الخلطة التي تم استخدامها لمكافحة كوفيد -19 تشمل نبتة الإيفيدرا دائمة الخضرة، وموطنها الأصلي في آسيا الوسطى ومنغوليا.

وبحسب موقع وزارة الصحة الأميركية، فقد استعمل الصينيون أوراق هذه النبتة لقرون من أجل علاج نزلات البرد والحمى واحتقان الأنف.

وقالت صحيفة "تشيانا ديلي" أن الوصفة تتضمن أيضا جذور نبتة العرقسوس الشهيرة، إضافة إلى مكونات أخرى، أكدت أنها أظهرت فعالية خلال العلاج.

الحيوانات البرية

وقد تدخل الحيوانات البرية في الطب الصيني التقليدي، فمثلا تعتبر أخفاف الدببة من الأكلات المفضلة في التقاليد الصينية، وهي واحدة من ثماني أكلات صينية يتم استخدامها أيضا في الطب الصيني التقليدي منذ آلاف السنين، وذلك وفقا لموقع دويتشه فيلله.

ومعظم نتائج العلاج بهذه الحيوانات والنباتات تستند إلى خبرات الأشخاص، فلم يثبت أثر معظمها في الطب البشري الحديث.

كان ممارسو الطب الصيني التقليدي يعطون هذا النوع من العلاج أسماء جذابة ومبشرة لتشجيع استعمالها، فمثلا إفرازات الخفافيش تسمى "يه مينغ شا" أو "كنز الرمال الذي يضيء في الليل".