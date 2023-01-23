الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس سفاجا يجتمع بالشباب لمناقشة المشكلات وسماع الشكاوى

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

اجتمع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الإثنين، بعدد من شباب المدينة، في قاعة نقابة المعلمين لمناقشة المشكلات والبحث عن طرق لحلها والقضاء على الأزمات التي تعاني منها المدينة وتفعيل التكاتف بين المجتمع المدني والشباب والجهاز الحكومي من أجل الارتقاء بالمدينة.

وناقش «رئيس المدينة» العديد من القضايا والمشكلات مع الشباب منها مشكلة أرض الزموردة المعلقة ، ومشكلة نوبات ضخ مياه الشرب ومشكلة الكلاب الضالة بالمدينة وغيرها من المشكلات، وطالب عدد من شباب سفاجا بالارتقاء بالمدينة ونشر الكتل الخضراء لرفع الحالة الصحية ومكافحة الكلاب الضالة.

وأوضح «شعبان» أن عددًا من القضايا والإجراءات أسفر الاجتماع عن حلها، كما تم عرض المشروعات التي من المنتظر افتتاحها في العيد القومي للمحافظة بسفاجا وخاصة الخدمية منها.

وأشاد بوعي شباب المدينة ودورهم في حل مشكلات المدينة، مطالبًا بضرورة إسهام الشباب بدور فاعل وجاد مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تقام من أجل المواطن خاصة الشباب وتأمين مستقبله وإحداث نهضة فعليه بسفاجا.

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المشروعات التنموية والخدمية رئيس مدينة سفاجا ضخ مياة الشرب مناقشة المشكلات ياسر شعبان

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