الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمة بابتزاز والداها بمساعدة أصدقائها بدار السلام

فتاة
فتاة

اعترفت المتهمة بإدعاء خطفها بمساعدة أصدقائها لابتزاز والدها باعترافات تفصيلية أمام نيابة دار السلام الجزئية.

وقالت المتهمة أنها اتفقت مع أصدقائها على خطفها بمقابل مالي عقب تخطيطهما لاقتسام المبلغ المالي بينهما، ولكن تم اكتشاف أمرهم، عندما تم تتبع الهواتف المحمولة والوصول لأحد منهم وضبطها برفقته.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من أحد الأشخاص بأنه عقب قيام نجلته، 15 سنة، بالخروج من محل سكنها ورد إليه اتصال هاتفى من هاتفها المحمول وتواصل معه شخص "مجهول" أخبره خلاله باختطاف نجلته ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى تحديد المشار إليه أحد الأشخاص.

وبضبطه ومواجهته أقر باتفاقه مع أحد الأشخاص على اختلاق واقعة الاختطاف كما أمكن ضبط الأخير وبصحبته المبلغ بغيابها.

بمواجهتهما اعترفا اتفاقهما على اختلاق الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على مبلغ مالى من والدها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
 

اجراء التحريات التقنيات الفنية الحديثة الهواتف المحمول اعترافات المتهم اعترفات تفصيلية دار السلام قسم شرطة دار السلام نيابة دار السلام الجزئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية

مدبولى: تعاون مصر والصومال بمجال الاتصالات يسهم فى دفع نمو الاستثمارات

مصر ترأس اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

إصابة محاميين في انقلاب سيارة على محور الضبعة

سياسات الطاقة المتجددة بمصر تنجح في جذب الاستثمارات

شرطة كاليفورنيا تحقق فى دوافع مطلق النار بمرقص مونتيرى بارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية