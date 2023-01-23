اعترافات المتهمة بابتزاز والداها بمساعدة أصدقائها بدار السلام

اعترفت المتهمة بإدعاء خطفها بمساعدة أصدقائها لابتزاز والدها باعترافات تفصيلية أمام نيابة دار السلام الجزئية.

وقالت المتهمة أنها اتفقت مع أصدقائها على خطفها بمقابل مالي عقب تخطيطهما لاقتسام المبلغ المالي بينهما، ولكن تم اكتشاف أمرهم، عندما تم تتبع الهواتف المحمولة والوصول لأحد منهم وضبطها برفقته.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من أحد الأشخاص بأنه عقب قيام نجلته، 15 سنة، بالخروج من محل سكنها ورد إليه اتصال هاتفى من هاتفها المحمول وتواصل معه شخص "مجهول" أخبره خلاله باختطاف نجلته ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى تحديد المشار إليه أحد الأشخاص.

وبضبطه ومواجهته أقر باتفاقه مع أحد الأشخاص على اختلاق واقعة الاختطاف كما أمكن ضبط الأخير وبصحبته المبلغ بغيابها.

بمواجهتهما اعترفا اتفاقهما على اختلاق الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على مبلغ مالى من والدها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

