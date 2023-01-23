الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تضغط على أذربيجان لإعادة فتح ممر لاتشين

واشنطن
واشنطن

حضّت الولايات المتّحدة أذربيجان الإثنين على العمل من أجل أن يُعاد "فوراً" فتح ممرّ لاتشين الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، الجيب المتنازع عليه بين يريفان وباكو، وذلك خوفاً من حدوث أزمة إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه خلال محادثة هاتفية جرت بينهما الإثنين، تطرّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى هذه المسألة بصورة مباشرة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحسب البيان، فقد شدّد بلينكن على أنّ "خطر حدوث أزمة إنسانية في ممرّ لاتشين يقوّض آفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان".

كان بلينكن اتّصل الأسبوع الماضي برئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان للتعبير عن مخاوفه بشأن هذه المسألة.

كذلك، دعا مشرّعون أميركيون إدارة الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على باكو، وذلك في رسالة وجّهوها إلى وزير الخارجية الأسبوع الماضي.

الولايات المت حدة أذربيجان أرمينيا يريفان أزمة انسانية

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