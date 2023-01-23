لا يفوتك هذا المساء| تصريحات «السيسى» بشأن المشروعات القومية وتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

شهدت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

الرئيس السيسى: لو منفذناش المشروعات القومية كنا أصبحنا مقصرين فى حق البلد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على الانتقادات الموجهة بشأن تنفيذ المشروعات القومية، لدينا مبررات علمية واقتصادية وليست مبررات سياسية.

https://www.dostor.org/4291393

غياب شيكابالا والمثلوثى.. قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى الدورى

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدوري الممتاز.

https://www.dostor.org/4291636

وزيرة الثقافة تتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل الموافق 25 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

https://www.dostor.org/4291624

«حياة كريمة» تُحسِّن معيشة أهالى قرى الدقهلية: خدمات صحية.. وتطوير المدارس

ترتكز فلسفة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تحسين جودة الحياة من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية بالتزامن مع الاستثمار فى رأس المال البشرى عبر التدريب والتأهيل لسوق العمل، وخلق فرص توظيفية، وتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة من الشباب والمرأة، من أجل التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وخفض معدل البطالة. وقدمت المبادرة نموذجًا يحتذى به فى تدخلاتها التى تغير وجه الحياة إلى الأفضل في قرى الريف، من خلال جهودها لتطوير الخدمات، وتوفيرها فى قرية العوضية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

https://www.dostor.org/4291632

رد صادم من مى حلمى لمتابعة طلبت ملابس لنجلها: «ابنك مش أحسن منى»

تداول روّاد السوشيال ميديا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للإعلامية مي حلمي، ترد فيه على متابعة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" طلبت ملابس لنجلها- طالب في الجامعة- بسبب ضيق ذات اليد الذي تمر به الأسرة.

https://www.dostor.org/4291584

محمود العسيلي ضيف برنامج «أنغام» على شاشة DMC

تستضيف النجمة أنغام في برنامجها التلفزيوني الذي يحمل اسم “أنغام” المذاع عبر فضائية DMC المطرب محمود العسيلي وذلك في الحلقات الجديدة هذا الأسبوع والتي تعرض يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساءً.

https://www.dostor.org/4291573

فرنسا: السجن 18 عامًا للإرهابي السابق جوناثان جيفرى

طلب الادّعاء العام الفرنسي، الإثنين، عقوبة السجن 18 عاماً للمقاتل السابق في تنظيم داعش جوناثان جيفري الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية.

https://www.dostor.org/4291625