بالقوة الضاربة.. قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز بالدورى

قرر طارق العشرى، المدير الفنى لـ"سموحة"، استدعاء 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري

ويستضيف الموج الأزرق نظيره السماوي، مساء غد الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

وشهدت قائمة سموحة، تواجد الثنائي المعار من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، المهاجم حسام حسن، الذي استطاع تسجيل 3 أهداف في مباراتين فقط منذ انضمامه للموج الأزرق، فضلا عن زميله زياد طارق.

بينما غاب عن القائمة الحارس الهاني سليمان للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز بالدوري

حراسة المرمى: عمر صلاح، أحمد السعدني

خط الدفاع: محمود شبانة، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، إبراهيم عواد، يوسف جودة.

خط الوسط: محمد عصام، بنجامين بواتينج، محمود حليمو، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، ممدوح عبد ربه، أبو بكر محمد، الصباحى عماد، طارق علاء، إبراهيم سامي.

خط الهجوم: حسام حسن، محمد سعيد مكرونة.

وكان سموحة، حقق فوزا هاما على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، بنتيجة 2-0.

ويحتل الفريق السكندري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.