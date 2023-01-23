الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بالقوة الضاربة.. قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز بالدورى

سموحة
سموحة

قرر طارق العشرى، المدير الفنى لـ"سموحة"، استدعاء 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري 

ويستضيف الموج الأزرق نظيره السماوي، مساء غد الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

وشهدت قائمة سموحة، تواجد الثنائي المعار من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، المهاجم حسام حسن، الذي استطاع تسجيل 3 أهداف في مباراتين فقط منذ انضمامه للموج الأزرق، فضلا عن زميله زياد طارق.

بينما غاب عن القائمة الحارس الهاني سليمان للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز بالدوري

حراسة المرمى: عمر صلاح، أحمد السعدني 

خط الدفاع: محمود شبانة، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، إبراهيم عواد، يوسف جودة.

خط الوسط: محمد عصام، بنجامين بواتينج، محمود حليمو، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، ممدوح عبد ربه، أبو بكر محمد، الصباحى عماد، طارق علاء، إبراهيم سامي.

خط الهجوم: حسام حسن، محمد سعيد مكرونة. 

وكان سموحة، حقق فوزا هاما على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية، بنتيجة 2-0.

ويحتل الفريق السكندري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.

طارق العشري سموحة الدوري الممتاز بيراميدز قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية

إصابة محاميين في انقلاب سيارة على محور الضبعة

مدبولى: تعاون مصر والصومال بمجال الاتصالات يسهم فى دفع نمو الاستثمارات

شرطة كاليفورنيا تحقق فى دوافع مطلق النار بمرقص مونتيرى بارك

وفاة سامى شرف سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

مصر ترأس اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية