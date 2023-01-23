برلماني: «معركة الإسماعيلية صفحة مضيئة في تاريخ إنجازات رجال الشرطة»

وجه النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ ، رسالة تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية والمجلس الأعلي للشرطة ورجالها في المواقع كافة، بمناسبة عيد الشرطه الـ 71.

وأكد في تصريحات له، أن تاريخ الشرطه المصرية حافل بالتضحيات ومعركة الإسماعيلية صفحة مضيئة في كتاب إنجازات الشرطة الخالد عبر التاريخ.

وأضاف أن المصريين يقدرون كفاح وتضحيات أبنائهم من رجال الشرطة، التي نجحت خلال فترة قصيرة في دحر الإرهاب وإعادة الأمن والأمان للمواطن.

وأشاد “عبد العزيز” بجهود وزير الداخلية الكفء اللواء محمود توفيق الذي أحدث طفرة كبيرة في وزارة الداخلية، ترجمتها نتائج بسط الأمن وكشف الجريمة، والضربات الاستباقية للإرهاب والتكفيريين.