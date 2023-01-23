رسميًا.. رونالد كومان يعود لتدريب منتخب هولندا خلفًا لفان خال

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع رونالد كومان لتدريب المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

ورحل لويس فان خال عن تدريب منتخب هولندا بعد بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي غادرها فريق “الطواحين الهولندية” من دور ربع النهائي على يد البطل الأرجنتين.

ووقع رونالد كومان على عقود توليه المهمة الفنية لمنتخب هولندا حتى بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل عقد مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام.

وتولى رونالد كومان تدريب منتخب هولندا بين عامي 2018 و2020، قبل أن يرحل لتدريب فريق برشلونة الإسباني، ومن ثم الرحيل عنه أواخر أكتوبر لعام 2021.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه:" مبدئيًا، سنعود للنظام الذي اعتدنا عليه (يقصد الرسم الخططي 4-3-3 بدلًا من 5-3-2 التي لعب بها المنتخب مع فان خال)".

وأضاف:" “أنا أيضًا أغير النظام أحيانًا ، لكننا سنشكل النظام الأساسي بأربعة مدافعين”.

وزاد:"في النهاية ، كل شيء يتعلق بتنفيذ النظام. لقد لعبت أيضًا بخمسة لاعبين في خط الدفاع في برشلونة ، مع ثلاثة مدافعين ، وقد سار الأمر بشكل جيد للغاية".

وأردف:"كل شيء يدور حول: ضع أسلوب ضغطًا عاليًا أو اترك نفسك تغرق، هذا يجعل النظام مسيئًا لك أم لا."

كما أثنى كومان على الإنجاز الذي حققه سلفه في قيادة هذا الفريق في مسيرة خالية من الهزيمة لم تنته إلا على يد الأرجنتين الفائزة بكأس العالم في ربع نهائي البطولة.

واختتم كومان قائلًا: "نحاول أن نلعب كرة قدم جذابة وممتعة في هولندا. مع 20 مباراة دولية بدون هزيمة ، سيكون هذا أمرًا لا يصدق إذا تمكنت من فعل الشيء نفسه، يمكن أن يتم ذلك بشكل مختلف ، وأريد أن أفعل ذلك بشكل مختلف."