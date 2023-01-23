مونديال اليد: خسارة جديدة لقطر.. وتونس تتأهل لنهائى كأس الرئيس

تلقى منتخب قطر هزيمة جديدة على يد الأرجنتين بنتيجة 22/26 في ختام مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

انتهى الشوط الأول لصالح التانجو بنتيجة 12/9 قبل أن يستمر التفوق خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة 22/26.

وحصلت الأرجنتين على أول نقطتين لها في الدور الرئيسي لتخطف المركز الخامس من قطر التي تراجعت للمركز الأخير بدون جمع أي نقطة.

وفي مجموعة مصر حققت أمريكا فوزها الأول في البطولة على حساب بلجيكا بنتيجة 24/22. أنهت الولايات المتحدة الشوط الأول بالتقدم 14/12 ليستمر الفارق نفسه خلال الشوط الثاني حتى النهاية.

وحصلت أمريكا على نقطتين لتتقدم إلى المركز الخامس فيم تراجعت بلجيكا للمركز الأخير برصيد صفري من النقاط.

وفي ديربي عربي شمال إفريقي جديد تغلب منتخب تونس على شقيقه الجزائري بنتيجة 30/25 ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس الرئيس.

ووصل رصيد نسور قرطاج ل6 نقاط تأهلت بها نحو المباراة النهائية للبطولة بالعلامة الكاملة فيم ظلت الجزائر في المركز الأخير بدون نقاط.

وستلعب تونس المباراة النهائية من منافسات بطولة كأس الرئيس الشرفية أمام منتخب تشيلي. وتجمع بطولة كأس الرئيس بين جميع المنتخبات التي تذيلت مجموعاتها في دور المجموعات التمهيدي.

وتنص لائحة البطولة على تقسيم الفرق الثمانية لمجموعتين من دور واحد ثم يتأهل متصدر كل مجموعة للعب المباراة النهائية.

وكانت تشيلي قد حسمت صدارة المجموعة الأولى مساء أمس بالفوز على أمريكا الجنوبية 33/26.

ويخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام الدنمارك بطل العالم في آخر نسختين من البطولة من أجل حسم مقعد الصدارة عن المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي من بطولة العالم.

كانت مصر قد ضمنت التأهل منذ الجولة الماضية وتسعى لحسم الصدارة في لقاء اليوم لتفادي مواجهة السويد صاحبة الأرض والجمهور في ربع النهائي.