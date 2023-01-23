الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات حول وفاة سيدة داخل شقتها بالمرج: «لا شبهة جنائية»

جثة
جثة

تبين من تحريات رجال مباحث قسم شرطة المرج، في واقعة العثور على جثة سيدة متعفنة داخل شقتها بنطاق القسم، أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة طبيعية وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وأضافت التحريات، عقب معاينة الشقة، أنه تبين العثور على جميع متعلقاتها الشخصية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وأن المتوفية تقيم بمفردها وتوفيت منذ أيام ولم يكتشف أحد وفاتها، إلا بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة محل البلاغ.

كانت قد عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الإثنين، على جثة سيدة متعفنة داخل شقتها في المرج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها.

على الفور انتقل رجال المباحث لموقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة “إيمان.م.”، ولا توجد به أى إصابات ظاهرة، وفي حالة تعفن.

وحرر محضر بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحريات جثة سيدة الوفاة طبيعية التحريات

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التحريات حول وفاة سيدة داخل شقتها بالمرج: «لا شبهة جنائية»

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