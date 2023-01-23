قد يكون كارثيًا.. كيف تؤثر أزمة سقف الدين على حياة الأمريكيين؟

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أزمة ارتفاع سقف الدين في الولايات المتحدة، معتبرة أن التخلف عن السداد قد يكون كارثيًا، حيث يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي وسبل عيش جميع الأمريكيين، والاستقرار المالي العالمي"، وحذر خبراء من الأضرار الكارثية التي ستقع على الاقتصاد الأمريكي والأمريكيين بشكل عام.

الخزانة الأمريكية تحذر

وسبق وقالت يلين: في حالة عدم حل أزمة سقف الديون فإن تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع وسيرى كل أمريكي أن تكاليف الاقتراض سترتفع أيضًا، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لمراسلة سي إن إن كريستيان أمانبور: إن الآثار السلبية للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سوف يشعر بها كل أمريكي.

خبير: الأزمة ستخلق مشاكل في الضمان الأجتماعي للأمريكيين

من جانبه قال مايكل بوجليس، نائب الرئيس والخبير الاقتصادي في بنك Wells Fargo للشركات والاستثمار للشبكة الامريكية سي ان ان : ان التخلف عن السداد على نطاق واسع من قبل حكومة الولايات المتحدة ليس شيئًا شهدناه من قبل وليس شيئًا اقتربنا من تجربته".

تابع أن ازمة سقف الدين التي وقعت في عام 2011، أثرت على التعافي الاقتصادي البطيء بالفعل في الولايات المتحدة ولكنها الان تعاني بجانب أزمة سقف الدين من الأحداث العالمية، ولا سيما أزمة الديون السيادية في أوروبا.

وتابع: في ظل الازمة الحالية سوف يكون هناك أزمات كبيرة في الضمان الاجتماعي وأحوال موظفي الخدمة المدنية ، أو المحاربين القدامى.

خبير يتوقع المزيد من الدراما في حياة الأمريكيين

قال جريجوري داكو كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon ان التخلف عن السداد أمر ليس بضخامه وكارثية الركود ،ولكن سيكون هناك المزيد من الدراما في حال عدم التوصل لحل.

وقال: "كان عام 2011 اخر مرة مرت فيها الولايات المتحدة في تجربة تجاوز سقف الديون" وتابع: "كان ذلك وقتًا كان فيه الكثير من الانقسام السياسي وكانت هناك رغبة قوية في ربط تخفيضات الإنفاق بشكل أساسي بأي زيادة في سقف الديون، وقال إن البيئة الحالية تتضمن سياسة حافة الهاوية مماثلة ورغبات في خفض الإنفاق.

خبير: أثار كارثية في اسواق العالم

وقالت لويز شاينر، مديرة السياسة في مركز هتشينز للسياسة المالية والنقدية وكبيرة الاقتصاديين السابقة في الاحتياطي الفيدرالي ومجلس المستشارين الاقتصاديين إن تخلف الخزانة عن السداد سيقوض النظام المالي العالمي.

وقالت: "إذا أصبحت سندات الخزانة شيئًا يقلق الناس بشأن الاحتفاظ به، فسيكون لذلك آثار مضاعفة في جميع أنحاء أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم ، بطرق يصعب توقعها حقًا".

وقالت: لا توجد طريقة أن يخفض الكونجرس الإنفاق بنسبة 20٪ في منتصف العام سيغرق الاقتصاد في ركود. ستكون سياسة مروعة".