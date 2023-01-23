برلمانيون: «الارتقاء بالمعلم ضرورة حتمية لتطوير المنظومة التعليمية»

طالب النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، بالاهتمام بالمعلم كأساس للعملية التعليمة، لكنه أصبح يفتقد المهنية عندما أصبح يعمل صباحا في المدرسة، ويضطر لأعمال أخرى ليلا ليسدد ديونه، لافتاً إلى أن المدرس ليس من حقه أن يكون مدرسا حرا، مثل المهندس أو المحامي.

وأضاف «الحاج»: «ليس معنى ذلك السماح بالدروس الخصوصية، بل على العكس، علينا ضمان حقوق المعلم وتوفير الحياة الكريمة له».

من جانبه، شدد النائب أبوالنجا المحرزي على أهمية إعطاء الأولوية للتعليم الفني، حيث يعد قاطرة التنمية في مصر، قائلاً: "في ألمانيا التعليم الفني أمر بالغ الأهمية".

وأكد «المحرزي» أهمية مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، فضلا عن مطالبته بالتوسع في المدارس الخاصة.

من جانبه، أوضح النائب عبدالعليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تشكيل لجنة عليا مختصة بوضع استراتيجية للتعليم في مصر تضم خبراء في جميع التخصصات، قائلاً: "كل وزير بييجي يبدع ويبتدع، وما يحدث لا يسمن ولا يغني عن جوع، الموضوع أكبر من وزير التربية والتعليم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة، الأول مقدم من النائـب نبيـل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات، وعشرين عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطار رؤية الجمهورية الجديدة والطلب الثاني المقدم من النائب عـاطف علـم الـدين، وأكثـر مـن عشـرين عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب والمـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، والطلب الثالث المقدم من النائبـة دينـا هـلالـي، وعشرين عضوًا، بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.