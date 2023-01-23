خبير: «كلمة الرئيس السيسى تؤكد جهود الدولة لتخطى الأزمة الاقتصادية»

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حديث الرئيس السيسي اليوم، عن الاهتمام بالتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين يوضح ما تقوم به الدولة من جهود في هذا الشأن.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الحكومة لم تتوقف عن جهودها الضخمة للسيطرة علي موجة التضخم وارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن البضائع في الموانئ وتوفير العملة الصعبة لعمليات الاستيراد.

وأكد أن الدولة قامت بمراقبة الأسواق من أجل مواجهة جشع التجار والحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، موضحا أنه تمت إقامة معارض “أهلا رمضان” لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف الضغوط عن المواطنين.

الرئيس السيسي: "صامدون في مواجهة التحديات"

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد الشرطة: "صامدون في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم كله"، مؤكدا أن لا أحد يستطيع القضاء على الدولة وشعبها.

وأضاف: "هناك دول كبرى تعاني من عدم القدرة على تسديد الديون، نمر بظروف خارجة عن إرادتنا ونحاول تخفيف آثارها على مواطنينا".

وتابع: "بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره ومكوناته، وكما أن الاقتصاد لا يمكن له أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة، فإن الوطن لا يحيا ولا يبقى بدون حماية الأمن القومي وصونه".