تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين، وتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات مسجلًا 1775 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أسعار قياسية مع القرارات المتتالية للبنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار ما دفع الذهب لتسجيل هذه الأسعار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين .

سعر جرام الذهب عيار 21

عيار 24 للبيع 2,017 جنيه ، للشراء 2,029 جنيه .

عيار 22 للبيع 1,849 جنيه ، للشراء 1,860 جنيه .

عيار 21 سجل للبيع 1,765 جنيه، وللشراء 1,775 جنيه متراجعًا بقيمة 5 جنيهات .

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل للبيع 1,513 جنيه ، وللشراء 1,521 متراجعًا بقيمة 4.25 جنيه .

عيار 14 للبيع 1,177 جنيه، و للشراء 1,183 جنيه .

عيار 12 للبيع 1,009 جنيه ، وللشراء 1,014جنيه .

الاونصة للبيع 62,733 جنيه، وللشراء 63,089 جنيه .

الجنيه الذهب للبيع 14,120 جنيه ، وللشراء 14,200جنيه .

الكيلو : للبيع 2,017,143 جنيه، وللشراء 2,028,571 جنيه .

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى محلات الصاغة المصرية

سعر الجنيه الذهب و السبيكة

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 15455 جنيه .

جنيه ذهب عيار 21 : 15250 جنيه .

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 7730 جنيه .

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 7730 جنيه .

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 2260 جنيه .

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 44140 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 من شركة سام S A M : 35200 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 44140 جنيه .

سبيكة فضة عيار 999 من خليجى : 38500 جنيه .