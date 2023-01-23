كم يوم باقي على رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام

شهر رمضان من أهم شهور العام لدى المسلمون وله نفحاته الخاصة التي يستحضرها المسلمون مع بداية شهر رجب من كل عام والذي يفصله عن رمضان شهر واحد فقط وهو شهر شعبان، ما يثير التساؤل لدى الكثيرين “كم يوم باقي على رمضان 2023؟”.

كم يوم باقي على رمضان 2023

ومع بداية شهر رجب ازداد البحث عن عدد الأيام المتبقية على رمضان وموعد أذان المغرب طوال الشهر وعدد ساعات الصيام خاصة أن رمضان سيكون هذا العام في فصل الربيع الذي يتساوى فيه الليل مع النهار، وتعرض الدستور لقرائها في التقرير التالي القصة الكاملة عن شهر رمضان .

حددت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 2023 ليكون أول أيام الصيام هو يوم الخميس 23 مارس حيث يولد هلال شهر رمضان بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7 والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي .

ويصوم المسلمون شهر رمضان وفقًا للرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والتي سيتم هذا العام يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 الموافق 21 مارس 2023، لتأكيد موعد غرة رمضان .

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة، وتوقعت الحسابات الفلكية أن يكون رمضان 29 يوميًا فقط هذا العام .

ويفصلنا عن رمضان انتهاء شهر رجب وبداية شهر شعبان الذي توقعت الحسابات الفلكية أن تكون غرة شهر شعبان 1444 يوم الثلاثاء 21 فبراير لتكون عدة شهر شعبان 30 يوما .

موعد اذان المغرب في رمضان 2023

تقل عدد ساعات صيام المسلمون في رمضان 2023 لأن الشهر سيقع في فصل الربيع الذي يتساوى فيه عدد ساعات النهار مع الليل ، ووفقا لمواقيت الصلاة فإن موعد أذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان المقبل الموافق 23 مارس سيكون الساعة 4:39 صباحًا، وموعد أذان المغرب سيكون في 6:15 مساءً أ سيصوم المسلمون أقل من 14 ساعة في الأيام الأولى لشهر رمضان .