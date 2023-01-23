القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا يتابع سير الامتحانات بلجان كلية الطب البيطري

تابع الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا اليوم، سير أعمال الامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بلجان كلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة، والتي يخوضها طلاب الفرقة الثالثة والخامسة، للاطمئنان على توفير الكلية لطلابها الأجواء المناسبة لأداء الامتحان إلى جانب الالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة لضبط سير الامتحانات وجميع الإجراءات المتبعة لمنع حالات الغش، ومنع حمل واصطحاب الهاتف المحمول بلجان الامتحانات

رافق القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية، الدكتور معتز أحمد محمد عبد الرحمن عميد كلية الطب البيطري، والدكتور صفوت علي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقيادات الكلية الإدارية.

وخلال الزيارة وجه د. عصام فرحات إلى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتدشين مزرعة بحثية تعليمية تدريبية لطلاب الطب البيطري بالتعاون مع كلية الزراعة، تأكيداً على أهمية التدريب العملي للطلاب، والتطوير للعملية البحثية بالكلية، ورفع قدرات الباحثين، إلى جانب البدء في أعمال الصيانة والدهانات للمباني استعداداً لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، والتي تضعه الجامعة على رأس أولويات خلال الفترة المقبلة، وعقب انتهاء الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا الذي عُقد برئاسته، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديري الدراسات العليا والعلاقات الثقافية، أعضاء المجلس.

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