الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة العراقية تعلن إضافة 6 مليارات برميل و23 مليار قدم مكعب للاحتياطي

العراق
العراق

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم، النجاح بإضافة 6 مليارات برميل و23 مليار قدم مكعب للاحتياطي الوطني.

وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان، أن وزير النفط أجرى زيارة إلى شركة الاستكشافات النفطية، أكد خلالها على أهمية قطاع الاستكشافات النفطية، في تعزيز الاحتياطي النفطي للثروة الهيدروكربونية للعراق.

وقال وزير النفط العراقي، إن الفرق الزلزالية التابعة لشركة الاستكشافات النفطية قد نجحت خلال الفترة المنصرمة من تكثيف نشاطاتها في الصحراء الغربية من محافظة الأنبار، إلى جانب بعض المناطق في محافظة نينوى، والنجف والمثنى وذي قار، وقطعت آلاف الكيلومترات لجمع المعلومات من مساحات الأراضي المشمولة بالمسح الزلزالي ضمن خطط الوزارة، وحققت نتائج مثمرة.

وأشار وزير النفط العراقي إلى أهمية تحويل "التوقعات" إلى احتياطي ثابت يعزز من موقع العراق على صعيد إدامة وزيادة إنتاج النفط والغاز، فقد أسفرت هذه الجهود خلال السنوات القليلة الماضية إلى إضافة (6) مليارات برميل من النفط الخام و(32) مليار قدم مكعب قياسي إلى الاحتياطي الوطني من الثروة الهيدروكربونية.

من جانبه، قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم، إن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط، قد استمع إلى شرح عن خطط وبرامج الشركة إلى جانب حضوره ورشة عمل تم تخصيصها عن الرقع الاستكشافية الواعدة بالغاز ونتائج العمل الاستكشافي والتقييم لها، والرؤى المستقبلية للاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكربونية.

وأكد جاسم، أن الفرق الزلزالية للشركة تعتمد أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات المتطورة في عمليات المسح للأراضي والمناطق المرشحة للتطوير والإنتاج".     

وتابع البيان: “هذا وقد رافق نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية وعدد من المسؤولين في الوزارة”.

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