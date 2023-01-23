الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مركز عمليات البحر الأحمر فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية من قبل قسم الصيانة التابع لقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

 وأكد مركز عمليات البحر الأحمر في بيان له، أن فصل التيار سيكون بمنطلق أبو العباس، سمر لاند، موزع مارينا اليخوت، ميدان العروسة، تقسيم روجينا، دوار العمدة، الصرف الصحي بالغردقة، غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأكد قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، وتجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري، لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.

التيار الكهربائي تعرف عليها بمدينة الغردقة علوم البحار بالغردقة فصل التيار الكهربائي ورشه عمل مناطق متفرقة

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