زراعة 167007 فدان قمح بمراكز أسيوط في 2023

قال الدكتور رضا عليوه سند وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن حجم المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 167007 فدان قمح على مستوي مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزرعة بأسيوط إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية ومنها محصول القمح، للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه والحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

وأضاف الدكتور رضا عليوه سند أن المديرية تقوم بتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات حول أهمية محصول القمح ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وزيادة المساحة المنزرعة منها هذا العام عن الموسم الماضي وحسن اختيار الحقول الإرشادية والالتزام بالسياسة الصنفية وآليات مقاومة الحشائش والحشرات والأمراض التي تصيب المحصول والحث على زيادة المساحة المنزرعة قمح لمجابهة الظروف العالمية وضرورة المتابعة المستمرة لحركه الاسمدة والتأكد من توافرها.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إن المديرية مستعدة بكل طاقتها لاستقبال محصول القمح المنزرع هذا العام حيث يتم التنسيق مع مديرية التموين والمطاحن ورؤساء المراكز والقري بضرورة توفير كافة احتياجات المزارعين خلال موسم الزراعية حتى بدء أعمال توريد محصول القمح للشون والصوامع.