الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في واقعة «خطف طفل ديرب نجم»

السجن
السجن

 قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لاثنين، والسجن 15 عاما للثالث لكونه حدث، لإدانتهم باستدراج طفل والتعدى عليه وتعريض حياته للخطر بمدينة ديرب نجم بالشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

 تعود أحداث بنطاق مركز شرطة ديرب نجم، عندما أحالت النيابة العامة كل من “ك. أ ” و"م. ح " و"ع. س"، للمحاكمة الجنائية، لقيامهم بخطف الطفل "أحمد م م" 7 سنوات، وذلك بأن استدرجوه وتم اقتياده لمحل الواقعة قاصدين إقصائه عن أعين ذويه، وتعدوا عليه وعرضوا حياته للخطر.

وكشف أمر الإحالة وتحريات مباحث مركز شرطة ديرب نجم، برئاسة الرائد رمزى أبوزيد،رئيس مباحث ديرب نجم، صحة الواقعة، وخطف المتهمين للطفل والتعدى عليه وتعريض حياته للخطر، بأن استدرجوه وأبعدوه عن أعين ذويه والمارة أثناء سيره فى الشارع، وتعدوا عليه وتم ترويعه وتهديده بعدم الإفصاح عن فعلهم الإجرامي.

3 متهمين المؤبد طفل ديرب نجم محكمة جنايات الزقازيق

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وائل لطفي

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