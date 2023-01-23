زراعة 235180 فدان قمح بمزارع وحقول الوادي الجديد (صور)

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية انتهت من حصر المساحات المنزرعة بالأقماح لموسم 2023، والذي قدر 235180 فدان قمح حتى الآن بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتا أن أكبر المساحات المنزرعة بالقمح تقع بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة بإجمالي 178511 فدانا.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المدرسة الحقلية مستمرة بجميع الإدارات الزراعية وتواجد فرق متنقلة بين الحقول والتي ساهمت بشكل كبير في تحسن وزيادة الإنتاج بعد شرح مفصل عن زراعة الأقماح والأصناف المهمة وطرق التسميد الجيد خلال فترة الزراعة ومكافحة الحشائش والمبيدات اللازمة لذلك، وأهمية التوقيت المناسب لرش الحشائش والعمليات الزراعية والخدمة الجيدة للمحصول وأهمية الري في المراحل المختلفة لنمو محصول القمح دون مشاكل.

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، تنظيم ندوات حقلية عن زراعة القمح والتوصيات الفنية المناسبة لتلك المرحلة من ناحية الري والتسميد ومتابعة أمراض المحصول ثم أعقبها المرور على عدد من الحقول الإرشادية والمرور على تجميعة إرشادية على مساحة خمسة أفدنة سخا 95 بنظام المطري تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد بدراسة إمكانية تنفيذ تجربة الري المطري بالأراضى الزراعية التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، لترشيد استهلاك المياه الجوفية.

وأوضح المرسي أن هذه الندوات في إطار متابعة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والتي تتم تحت إشراف معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وتابع أنه اهتم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ مبادرات كبرى لتحفيز المزارعين لزيادة زراعات القمح وزيادة الرقعة الزراعية بجميع مراكز المحافظة والاهتمام به كمحصول أساسي واستراتيجي مهم، حيث تم إعفاء مزارعي محصول القمح من الإيجار السنوي لهذا العام بعد زيادة المساحات المنزرعة بهذا المحصول، حيث وجه بمضاعفة المساحة المنزرعة بالأقماح، وذلك للاكتفاء الذاتي من الغذاء.