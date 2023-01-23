الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة 235180 فدان قمح بمزارع وحقول الوادي الجديد (صور)

زراعات القمح بالوادي
زراعات القمح بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية انتهت من حصر المساحات المنزرعة بالأقماح لموسم 2023، والذي قدر 235180 فدان قمح حتى الآن بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتا أن أكبر المساحات المنزرعة بالقمح تقع بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة بإجمالي 178511 فدانا.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المدرسة الحقلية مستمرة بجميع الإدارات الزراعية وتواجد فرق متنقلة بين الحقول والتي ساهمت بشكل كبير في تحسن وزيادة الإنتاج بعد شرح مفصل عن زراعة الأقماح والأصناف المهمة وطرق التسميد الجيد خلال فترة الزراعة ومكافحة الحشائش والمبيدات اللازمة لذلك، وأهمية التوقيت المناسب لرش الحشائش والعمليات الزراعية والخدمة الجيدة للمحصول وأهمية الري في المراحل المختلفة لنمو محصول القمح دون مشاكل.

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، تنظيم ندوات حقلية عن زراعة القمح والتوصيات الفنية المناسبة لتلك المرحلة من ناحية الري والتسميد ومتابعة أمراض المحصول ثم أعقبها المرور على عدد من الحقول الإرشادية والمرور على تجميعة إرشادية على مساحة خمسة أفدنة سخا 95 بنظام المطري تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد بدراسة إمكانية تنفيذ تجربة الري المطري بالأراضى الزراعية التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، لترشيد استهلاك المياه الجوفية.

وأوضح المرسي أن هذه الندوات في إطار متابعة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والتي تتم تحت إشراف معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وتابع أنه اهتم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ مبادرات كبرى لتحفيز المزارعين لزيادة زراعات القمح وزيادة الرقعة الزراعية بجميع مراكز المحافظة والاهتمام به كمحصول أساسي واستراتيجي مهم، حيث تم إعفاء مزارعي محصول القمح من الإيجار السنوي لهذا العام بعد زيادة المساحات المنزرعة بهذا المحصول، حيث وجه بمضاعفة المساحة المنزرعة بالأقماح، وذلك للاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وكيل مديرية الزراعة الوادي الجديد حصر المساحات المنزرعة بالأقماح لموسم 2023 مستوى المحافظة المدرسة الحقلية تحسن وزيادة الإنتاج القمح ندوات حقلية محصول أساسي واستراتيجي مهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

سر تراجع أسعار الأعلاف.. منتجو الدواجن يتحدثون

خصم شهرين من الراتب.. تفاصيل «خناقة الحضرى وبركات» فى الجبلاية

إخماد حريق بمصنع نباتات طبية فى الفيوم

وفاة الرائد محمد الماوى معاون مباحث الجيزة بأزمة قلبية أثناء عمله (صور)

الاتحاد الأوروبى يقر حزمة جديدة من العقوبات على إيران

فتح باب التقديم على منافذ مشروع «شارع مصر» بالعبور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

الوزير يستجيب للدستور.. تاليا محمد بطلة قادورن باختلاف فى تدريبات السباحة وأثناء قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية