«سكاي»: إيفرتون يرفض عرضًا من النصر السعودي لاستعارة الحارس بيجوفيتش

رفضت إدرة إيفرتون الإنجليزي عرضًا لاستعارة الحارس البوسني أسمير بيجوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأت فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023 مطلع شهر يناير الجاري وتستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه.

وتسعى إدارة نادي النصر لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد إصابة الحارس ديفيد أوسبينا، وخضوعه لعملية في المرفق ستبعده عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن إدارة إيفرتون رفضت عرضًا من نظيرتها في نادي النصر السعودي لاستعارة الحارس البوسني خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد أسمير بيجوفيتش، الذي شارك في 3 مباريات فقط، مع نادي إيفرتون بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت "سكاي" إلى أن إدارة النصر ستعود لتقديم عرض ثاني من أجل ضم بيجوفيتش خلال الأيام المقبلة.

بيجوفيتش مثل فريق إيفرتون في 10 مباريات فقط منذ انتقاله، وتلقت شباكه 17 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.



الحارس البوسني صاحب الـ35 عامًا خاض مسيرة كبيرة بدأها في نادي بورتسموث الانجليزي في عام 2005 وتنقل بين العديد من الأندية في انجلترا وبلجيكا، ومن أبرزها تشيلسي وستوك سيتي وإبسويتش، كما لعب لفريق كاراباج الأذربيجاني، قبل أن ينتقل لصفوف فريق ميلان في يناير من عام 2020 على سبيل الإعارة من نادي بورنموث ثم إلى نادي إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ولعب 406 مباراة لمختلف الفرق التي مثلها منذ بداية مسيرته الكروية، وتلقت شباكه 523 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 115 مباراة.

ولعب 63 مباراة بقيمص منتخب البوسنة، وتلقت شباكه 71هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 26 مباراة.



ويحتل فريق إيفرتون المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير.