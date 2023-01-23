الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة «حكاية بنت»

دوللي شاهين
دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حكاية بنت"، ودخلت الأغنية مرحلة المكساج استعدادا لطرحها قريباً على صفحتها الخاصة موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغنية "حكاية بنت" من كلمات السيد علي، وشاركت الفنانة دوللي شاهين في الكتابة معه، وألحان أحمد يوسف وتوزيع ورؤية موسيقية أحمد عبد العزيز، إنتاج دوللي شاهين. تم التسجيل والماستر في استوديو مدحت صالح.

وتستعد الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حكاية بنت"، الأسبوع المقبل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية "أفراح وزينة"، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات السيد علي الحان أحمد الكارمي توزيع وميكس محمد عمار، أخراج مؤمن يوسف.

وكانت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين قد طرحت أغنيتها الجديدة بمناسبة رأس السنة.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات السيد علي الحان أحمد الكارمي توزيع وميكس محمد عمار، أخراج مؤمن يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية "الملكه Queen"، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية:

افراح و زينه في كل مكاااااان 
اهلي وصحابي و الجيرااااااان  

افراح و زينه في كل مكاااااان 
اهلي وصحابي و الجيرااااااان  

وقعدتنا الحلوه و الهزاااار 
لمتنا سوا طول النهااااار

نستني العيد يجلنا اوااااام
العيد حلو أيامه 
العيد اهو جانا العيد

وقعدتنا الحلوه و الهزاااار 
لمتنا سوا طول النهااااار

نستني العيد يجلنا اوااااام
العيد حلو أيامه 
العيد اهو جانا العيد

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