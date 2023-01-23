الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

داليا مصطفى تسابق الزمن للانتهاء من حكاية «مهلة أخيرة» لعرضها الأسبوع المقبل

داليا مصطفى
داليا مصطفى

تكثف شركة "سيلميديا" للمنتجة مها سليم من تصوير مشاهد حكاية "مهلة أخيرة" خامس حكايات مسلسل "فى كل أسبوع حكاية"، الذى يتم عرضه حاليًا على قناتي CBC وCBC دراما ومنصة watch it الرقمية، من أجل الانتهاء من الحكاية المكونة من 5 حلقات للعرض خلال الأسبوع المقبل.

 

الحكاية الجديدة باسم "مهلة أخيرة"، وخلال الأحداث تتعرض داليا مصطفى للعنف الأسري من زوجها نور محمود وتطلب الطلاق، وخلال الأحداث يطلب مهلة أخيرة من أجل إعادة تصحيح الأوضاع، والحكاية الجديدة من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

 

وحاليًا تعرض حكاية "زيارة" من مسلسل "كل أسبوع حكاية"، والتي تعرض بشكل حصري على شاشة قناتي cbc وcbc دراما، حيث تصدرت أول حلقتين تريند مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل من بطولة الفنان محمد جمعة ونهى عابدين وناردين عبدالسلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمى وعمرو عبدالعزيز والطفل آدم.

وتدور أحداث الحكاية حول فكرة الطلاق وأثره على كل من الزوجين والأبناء، من خلال خالد وابنه الطفل مازن، حيث يلح مازن على والده في زيارة والدته، ويحاول إقناعه بالذهاب معه، فيرفض في البداية لكنه يوافق فيما بعد، وهنا يتذكر خالد أسباب الخلاف بينه وبين زوجته، والسبب في طلاقهما.

 

وتأتي الحكاية بعد عرض 3 حكايات كانت آخرها حكاية "فيه أمل"، من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، وعدد من الأبطال الشباب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبدالسلام، ودارت أحداثها حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ساهر"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق.

وقبل ذلك عرضت حكايتا "روليت" لنضال الشافعي ونجلاء بدر، وحكاية "تاكسي" بطولة محمد دياب.
 

سيلميديا مهلة أخيرة watch it فى كل اسبوع حكاية cbc مسلسل

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