توصيات لمزارعي الجوافة يجب اتباعها خلال شهر يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التقليم للأشجار البالغة خفيف الى متوسط تبعا لحالة الاشجار وذلك بإزاله 1/3 أو نصف طول الافرع التي عمرها سنة وهذا يؤدى الى تنشيط البراعم ونموها الى افرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.

2- كذلك يجب إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، أما الأشجار الصغيرة فيكتفى بإزاله الأفرع المصابة او الجافة والمتزاحمة

ثانيا: التسميد

1- يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة

2- وعموما ينصح بإضافة السماد النتراتي في شهر فبراير، كما يضاف 400جم سلفات بوتاسيوم للشجرة ايضا واحد كجم سوبر فوسفات مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة وتقل المعدلات الى النصف للأشجار الصغيرة.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

وطاهت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

اولا: اهم العمليات

1- زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون

2- يتم استخدام اي مادة كاسرات السكون بعد اجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الافرع وذلك للتبكير بالمحصول

معدلات الاضافة 3: 5 لتر /100لتر ماء + مادة ناشرة 1/2سم لكل لتر ماء