الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توصيات لمزارعي الجوافة يجب اتباعها خلال شهر يناير

الجوافة
الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- التقليم للأشجار البالغة خفيف الى متوسط تبعا لحالة الاشجار وذلك بإزاله 1/3 أو نصف طول الافرع التي عمرها سنة وهذا يؤدى الى تنشيط البراعم ونموها الى افرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.
2- كذلك يجب إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، أما الأشجار الصغيرة فيكتفى بإزاله الأفرع المصابة او الجافة والمتزاحمة
ثانيا: التسميد
1- يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة 
2- وعموما ينصح بإضافة السماد النتراتي في شهر فبراير، كما يضاف 400جم سلفات بوتاسيوم للشجرة ايضا واحد كجم سوبر فوسفات مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة وتقل المعدلات الى النصف للأشجار الصغيرة.

ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

وطاهت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
اولا: اهم العمليات 
1-  زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون 
2- يتم استخدام اي مادة كاسرات السكون بعد اجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الافرع وذلك للتبكير بالمحصول
معدلات الاضافة 3: 5 لتر /100لتر ماء + مادة ناشرة 1/2سم لكل لتر ماء

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة شهر

رئيس التحرير

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