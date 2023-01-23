توصيات لمزارعي الجوافة يجب اتباعها خلال شهر يناير
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- التقليم للأشجار البالغة خفيف الى متوسط تبعا لحالة الاشجار وذلك بإزاله 1/3 أو نصف طول الافرع التي عمرها سنة وهذا يؤدى الى تنشيط البراعم ونموها الى افرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.
2- كذلك يجب إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، أما الأشجار الصغيرة فيكتفى بإزاله الأفرع المصابة او الجافة والمتزاحمة
ثانيا: التسميد
1- يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة
2- وعموما ينصح بإضافة السماد النتراتي في شهر فبراير، كما يضاف 400جم سلفات بوتاسيوم للشجرة ايضا واحد كجم سوبر فوسفات مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة وتقل المعدلات الى النصف للأشجار الصغيرة.
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة
وطاهت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
اولا: اهم العمليات
1- زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون
2- يتم استخدام اي مادة كاسرات السكون بعد اجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الافرع وذلك للتبكير بالمحصول
معدلات الاضافة 3: 5 لتر /100لتر ماء + مادة ناشرة 1/2سم لكل لتر ماء