إليسا تحيي حفلا غنائيا برفقة عبد الله الرويشد ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير

تستعد النجمة اليسا لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” والذي يضم كبار نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي، وذلك برفقة الفنان الكبير عبد الله الرويشد يوم 17 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل عددًا من الأغنيات من أعمالها الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور.

إضافة إلى تقديم عدد من الأغنيات التي تجمعها بالفنان عبد الله الرويشد.

على جانب آخر قررت الفنانة اللبنانية إليسا تأجيل ألبومها الغنائي الجديد الذي كان من المفترض طرحه خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع عيد الحب، لتصبح المرة الرابعة التي يتم خلالها تأجيل طرح الألبوم.

ويأتي تأجيل الألبوم على خلفية خضوع إليسا لجراحة عاجلة في يدها، حيث توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء جراحة والخضوع لرحلة علاجية قصيرة.

في وقت سابق، كشفت إليسا عن تعرضها لحادث قائلة من خلال حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تعرّضت لحادث بسيط أدّى إلى جرح يدها".

في سياق متصل تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في يوم 11 فبراير المقبل، وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة بلبنان.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء الحفل النجم اللبناني مروان خوري، ويقام هذا الحفل للاحتفال وسط الجمهور بعيد الحب العالمي “الفلانتين”، ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل العديد من الأغنيات الرومانسية التي تتماشى مع هذا اليوم بجانب باقة من أجمل الأغاني الجديدة والقديمة لهما التي يتفاعل معها الجمهور.

وأطلقت النجمة اللبنانية إليسا مؤخرا أحدث أغنياتها، “ما نندم” عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية الجديدة تعاونت فيها إليسا مع الشاعر الغنائي علي المولى وألحان: صلاح الكردي وتوزيع: جمال ياسين وقدمتها باللهجة اللبنانية.