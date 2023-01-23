الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة أوروبية: اكتشاف أسوان الأثرى من أندر وأفضل اكتشافات التحنيط

المقبرة
المقبرة

أشادت صحيفة "بروكسل تايمز"، فى تقرير لها، بالاكتشاف الأثري الذي أعلن عنه في موقع جبل قبة الهوا بأسوان واحتوى على مومياوات 10 تماسيح حُنّطت بطريقة فريدة، ووصفته بأنه واحدة من أجمل الاكتشافات، ومن الحالات النادرة في التحنيط.

وقال التقرير إن علماء الآثار من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية (RBINS) قاموا  بفحص مقبرة غير مضطربة في جنوب مصر تحتوي على عشرة تماسيح محنطة.

 

وأضاف التقرير: “لقد كان فريق من علماء الآثار الإسبان الذين قاموا بالاكتشاف قبل أن يبدأ علماء الآثار البلجيكيون بحثهم”، بينما قالت بي دي كوبر، عالمة الآثار في آر بي آي إن "إنها واحدة من أجمل الاكتشافات التي رأيتها".

وكشف علماء الآثار من جامعة جيان عن المقبرة بمومياوات التماسيح في قبة الهو بالقرب من مدينة أسوان، عام 2019، واحتوت المقبرة الصغيرة على خمسة هياكل عظمية وخمس جماجم للتماسيح الكبيرة، وهي تقع بجوار ست مقابر أخرى تحتوي على رفات لأشخاص مهمين من المنطقة يعود تاريخها إلى ما قبل العصر البطلمي (أكثر من 300 عام قبل الميلاد).

وتابع التقرير، أنه ربما تم استخدام التماسيح خلال طقوس الإله المصري سوبك، إله الماء والخصوبة، وغالبًا ما يتم تصويره برأس تمساح ، وفقًا لـRBINS.

وقال دي كوبر: "هناك أكثر من عشرين مقبرة بها مومياوات التماسيح المعروفة في مصر، لكن من المميّز أن تجد عشر مومياوات التماسيح محفوظة جيدًا في قبر لم يتم إزعاجه بعد"، "مع جمع معظم المومياوات من قبل المتاحف في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، غالبًا من الحيوانات الصغيرة، لا نعرف بالضبط من أين أتت".

أسوان الاكتشاف الأثري التماسيح الحيوان الحيوانات الصغيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 23 يناير 2023

الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو

أدعية لفك الكروب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 23 يناير 2023

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى مصر تحديث يومى

ضبط 3 طالبات منازل بالصف الأول الثانوى يقمن بالغش بالموبايل فى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل