قبل مواجهة الزمالك.. غزل المحلة يدعم صفوفه بضم صفقتين

أعلن نادي غزل المحلة، رسميًا تعاقده مع حازم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كما أعلن النادي عن تعاقده مع أحمد رضا الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة أيضًا.

وجاء تدعيم الفريق المحلاوي بضم صفقتين في الميركاتو الشتوي قبل مواجهة الزمالك في الجولة 15 من بطولة الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.

وحقق المحلة ستة انتصارات هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات ومثلهم خسارة.

