الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. غزل المحلة يدعم صفوفه بضم صفقتين

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، رسميًا تعاقده مع حازم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كما أعلن النادي عن تعاقده مع أحمد رضا الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة أيضًا.

وجاء تدعيم الفريق المحلاوي بضم صفقتين في الميركاتو الشتوي قبل مواجهة الزمالك في الجولة 15 من بطولة الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.

وحقق المحلة ستة انتصارات هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات ومثلهم خسارة.
 

غزل المحله حازم مرسي الاسماعيلى الدورى المصرى الزمالك أحمد رضا وادي دجلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكوي بمقاطعة زابوروجيه

النهارده كام طوبة 2023؟.. قائمة أعياد المسيحيين المتبقية فى التقويم القبطى 1739

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

وزير داخلية النمسا: عدد طلبات اللجوء تضاعفت 3 مرات العام الماضى

متخصصون يناقشون حقوق الملكية الفكرية للمبدعين

حفيد بيرم التونسى: جدى كان من أوائل من انتبهوا لحقوق المؤلف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل