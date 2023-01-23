بثنائية بنزيما وكروس.. ريال مدريد يسترد عافيته فى الليجا بالانتصار على بيلباو

عاد فريق ريال مدريد لسكة الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” بانتصاره خارج الديار على أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل، على ملعب سان ماميس، في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليج” موسم 2022-2023.

وفي الدقيقة العاشرة، تصدى تيبو كورتوا لرأسية إيتور بارديس ببراعة.

واستطاع كريم بنزيما تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة من متابعة لرأسية زميله ماركو أسينسيو في الدقيقة 24 مانحًا فريقه التقدم.

واستطاع البديل الألماني توني كروس، تسجيل ثاني أهداف ريال مدريد في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من متابعة لتمريرة زميله رودريجو، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 41 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد بيلباو عند 26 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فشهد مشاركة الثنائي ماركو أسينسيو وداني سيبايوس بشكل أساسي، فيما يجلس الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كلا من: أندريه لونين، لويس لوبيز، خيسوس فاييخو، توني كروس، لوكا مودريتش، ألفارو أودريازولا، رودريجو جويس، ماريانو دياز

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم كلا من داني كارفاخال، إيدين هازارد، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز وديفيد ألابا بسبب الإصابة.

وخسر فريق ريال مدريد في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام فياريال بهدفين مقابل هدف.