الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الثلاثاء.. أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس الطفل يوسف شرق القاهرة

الطفل يوسف
الطفل يوسف

حدَّدت جهات التحقيق المختصة بعد غدٍ الثلاثاء أولى جلسات محاكمة الصبي المتهم بدهس الطفل يوسف، والتسبب في إصابته بإصابات بالغة، في منطقة التجمع الأول.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم، وإحالته للمحاكمة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم يبلغ من العمر 16 عامًا، وقي يوم الواقعة تحصل على مفتاح سيارة ملاكي خاصة بوالده وكان يسير بها بسرعة عالية، وصطدم المجني عليه، وعقب ذلك نجحت رجال المباحث في ضبطه.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى ومصاب بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أصابة طفل فى العقد الثانى من العمر بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب فى حالة حرجة للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

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