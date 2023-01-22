الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والدة الطفل يوسف: المتهم بدهس ابني يتباهى بفيديوهات قيادته المتهورة على «فيسبوك»

الطفل يوسف
الطفل يوسف

قالت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل يوسف الذي تعرض لحادث دهس بالقاهرة الجديدة، إن المتهم بدهس ابنها "طفل"، يتباهى دائما على السوشيال ميديا بقيادته المتهورة على الطريق، متسائلة: "فين رقابة والديه؟".

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه تقدمت إلى النيابة العامة بتلك الفيديوهات المُتداولة، وأنها لن تترك حق ابنها، منوهة أنه ابنها للأسف دفع ثمن عدم رقابة والدي الطفل المتسبب في دهس ابنها.

وأوضحت، أن المُتهم بدهس ابنها أمسك به الأهالي بعد أن حاول الهرب، منوهة أنها عرفت بخبر دهس ابنها من ابنها الذي فتح هاتفه المحمول واتصل به رغم تعرضه للحادث.

رضوى العوضى والدة الطفل يوسف القاهرة الجديدة السوشيال ميديا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

شاهد.. لحظة الإفراج عن محام مطروح من قسم الشرطة (صور)

الشرطة الأمريكية تحاصر المشتبه به فى إطلاق الرصاص على 20 شخصًا

المجالات الدفاعية.. تقرير هندي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الهند

«إنرجى» الراعى الرسمى الإذاعى لفيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين وخالد الصاوى

التضامن: الإعاقات التي تؤثر على النشاط اليومي تستحق بطاقة الخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل

125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة فى إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»