والدة الطفل يوسف: المتهم بدهس ابني يتباهى بفيديوهات قيادته المتهورة على «فيسبوك»

قالت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل يوسف الذي تعرض لحادث دهس بالقاهرة الجديدة، إن المتهم بدهس ابنها "طفل"، يتباهى دائما على السوشيال ميديا بقيادته المتهورة على الطريق، متسائلة: "فين رقابة والديه؟".

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه تقدمت إلى النيابة العامة بتلك الفيديوهات المُتداولة، وأنها لن تترك حق ابنها، منوهة أنه ابنها للأسف دفع ثمن عدم رقابة والدي الطفل المتسبب في دهس ابنها.

وأوضحت، أن المُتهم بدهس ابنها أمسك به الأهالي بعد أن حاول الهرب، منوهة أنها عرفت بخبر دهس ابنها من ابنها الذي فتح هاتفه المحمول واتصل به رغم تعرضه للحادث.