الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيدرى يقود برشلونة لتحقيق انتصار صعب على خيتافى فى الدورى الإسبانى

برشلونة وخيتافي
برشلونة وخيتافي

حقق فريق برشلونة انتصارًا صعبًا على ضيفه خيتافي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق بيدري جونزاليس في الدقيقة 35 من متابعة للتمريرة العرضية من رافينيا من الجهة اليسرى.

وكثف لاعبو خيتافي محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، لكنهم فشلوا في فك شفرة دفاعات الفريق الكتالوني، لينتهي اللقاء بانتصار كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، معززين صدارتهم لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق برشلونة لـ 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني، فشهد تواجد أنسو فاتي في خط الهجوم بدلًا من الغائب بسبب الإيقاف، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما جلس المدافع الأورجواياني رونالد أراوخو ومتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا - عثمان ديمبلي - أنسو فاتي.

برشلونة خيتافى الدوري الاسباني بيدري رافينيا

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وائل لطفي

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