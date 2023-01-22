الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء توقع اتفاقية تخصيص المقر الفرعي بالإسماعيلية مع جامعة قناة السويس

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

شهد اليوم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مراسم توقيع اتفاقية تخصيص مقر هيئة الدواء المصرية بمحافظة الإسماعيلية.

وقع عقد التخصيص من جانب هيئة الدواء المصرية، السيد العميد إيهاب فاروق، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالهيئة، والسيد الأستاذ خالد محمد حسن سويلم - أمين عام جامعة قناة السويس.

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جديد بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تسعى في ضوء اختصاصها الرقابي إلى تعزيز انتشارها بالمحافظات؛ لتتمكن من خلال تلك الأذرع التنفيذية من إحكام الرقابة وضبط سوق الدواء المصري الرقابة، وحماية حقوق المواطن في الحصول على دواء آمن وبجودة وفاعلية عالية، بالإضافة إلى تيسير تقديم الخدمات الرقابية لجموع الصيادلة، والعاملين بالمؤسسات الصيدلية المختلفة بأنحاء القطر المصري، وتعزيز تفاعل الهيئة مباشرة مع المؤسسات الصيدلية المختلفة.
يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل هيئة الدواء المصرية لإحكام الرقابة على السوق الدوائي بجميع محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل، وفداً رفيع المستوى من وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، والهيئة العليا للأدوية باليمن، وترأس الوفد اليمنى السيد الدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة العامة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، والدكتور عبد القادر البكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية.

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كما شهد رئيس الهيئة ووزير الصحة اليمني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية، وذلك في مجال التطوير المهني وتنمية القدرات.

وقع المذكرة من جانب هيئة الدواء المصرية د. رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ومن الجانب اليمني د. عبد القادر البكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجمهورية اليمنية.

 

هيئة الدواء إتفاقية تخصيص المقر الفرعي الإسماعيلية جامعة قناة السويس

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