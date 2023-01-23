الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 23 يناير 2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يبحث عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنوك المصرية الملايين من المواطنين، لذلك يستعرض موقع الدستور الإلكتروني أسعار صرف كافة عملات الدول العربية والأجنبية من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنوك

تتفاوت أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنوك المصرية، وذلك وفقًا لحركة البيع والشراء داخل القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة وهى كما يلي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 29.77 جنيه للشراء و 29.87 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.19 جنيه للشراء و 32.31 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 36.75 جنيه للشراء و 36.88 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.92 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدينار الكويتي نحو 97.48 جنيه للشراء و 97.83 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.10 جنيه للشراء و 8.133 جنيه للبيع.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد 22 يناير عيار 925 في مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 22/1/2023 تحديث يومي في ختام التعاملات


أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.97 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.07 جنيه للشراء و 32.34 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 36.62 جنيه للشراء و 36.95 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.89 جنيه للشراء و 7.93 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدينار الكويتي نحو 93.92 جنيه للشراء و 97.57 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.08 جنيه للشراء و 8.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 29.85 جنيه للشراء و 29.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 22/1/2023 تحديث يومي في ختام التعاملات

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.23 جنيه للشراء و 32.45 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 36.81 جنيه للشراء و 37.01 جنيه للبيع.
قدر الريال السعودي بنحو 7.94 جنيه للشراء و 7.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدينار الكويتي نحو 94.76 جنيه للشراء و 97.90 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.12 جنيه للشراء و 8.138 جنيه للبيع.

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اسعار العملات الاجنبية العملات الاجنبية أسعار العملات البنك المركزي المصري الدولار الامريكي اسعار العملات في البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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