الأحد 22 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد 22 يناير عيار 925 في مصر

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة ارتفاعا اليوم الأحد 22 يناير 2023، في التعاملات المسائية وتعتبر الفضة من المعادن المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد 22 يناير 2023

وسجلت أسعار أونصة الفضة 714.372 جنيها.

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 22.92 جنيها.         

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 21.98 جنيها.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 21.22 جنيها.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 20.65 جنيها.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 18.36 جنيها.

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 20.19 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة 30.55 جنيها.

سجل سعر أونصة الفضة 942.971 جنيها.

سعر سبيكة الفضة اليوم الأحد 22 يناير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,510.12 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 3,008.76 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,741.91 جنيه.

سعر كيلو الفضة اليوم الأحد 22 يناير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 7,062.55 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 13,987.30 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 27,561.17 جنيه.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد 22 يناير عيار 925 في مصر

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أسعار سبائك الفضة إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة 22.79جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 708.815جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,139.45 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,278.90جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,557.80جنيه.

أسعار خواتم فضة حريمي الأحد 22 يناير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,697.24جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,394.49جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,788.98جنيه.

نصائح للمحافظة على الاكسسوارات المطلية

الاحتفاظ بالاكسسوارات المطلية في علبة أنيقة مبطنة بالقماش للحفاظ على لونها أطول مدة ممكنة

عدم تعريضها للماء حتى لا يتغير لونها الى اللون الأسود.

تنظيفها باستمرار بقطعة قطن جافة لوقايتها من العوامل الجوية المختلفة مثل الأتربة والغبار

نصائح للحفاظ على لمعان الفضة

غسيل أدوات الطعام الفضية

تنظيف وتلميع الأواني الفضية

الحرص على تنظيف وتلميع الفضة بشكل دوري

دهنها بزيت الزيتون بين الفترة والأخرى للمحافظة عليها وتجنب اتساخها

غسل الأواني الفضية بشكل منفصل وبمعاملة خاصة تجنباً لتعرضها للخدش

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سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد 22 يناير عيار 925 في مصر

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