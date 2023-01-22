سنبل: 2.3 مليار دولار تمويلات قدمتها المؤسسة الإسلامية خلال 2022

أعرب المهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن تطلعه تعزيز التعاون مع مصر وفتح شراكات وبرامج جديدة تساهم في تنمية وتعزيز التجارة وتطوير الأعمال وتقديم حلول تجارية متكاملة فى جمهورية مصر العربية ودعم القطاع الخاص المصرى والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023، بما يساهم في نمو الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توقيع برنامج العمل السنوى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جهورية مصر العربية لعام 2023، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والبترول والثروة المعدنية.

وأشار سنبل، إلى أن عام 2022 كان متميز حيث تجاوزت حجم التمويلات 2.357 مليار دولار، كما قامت المؤسسة بتوقيع عدة اتفاقيات خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ على رأسهم الاتفاقية الإطارية الموقعة لمدة 5 سنوات والبالغ قيمته 6 مليارات دولار أمريكى.

وأوضح أن برنامج العمل السنوي لعام 2023 يستهدف تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص المصري لدعم وتمويل الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: نطمح إلى تدعيم أطر الروابط المشتركة حيث تتلاقى أهداف المؤسسة مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحديدا، سيتم التعاون في مجال الصكوك عن طريق نقل خبرة و تجربة المؤسسة في الدول الأعضاء التي تم إصدار الصكوك بها من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للاستفادة من خبرة المؤسسة لتنمية القطاع الخاص في تطوير وتوسيع أسواق المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى عزم المؤسسة إطلاق حزمة من الإعتمادات تخص التمويلات المباشرة وخطوط التمويل، كما سيتم دراسة فرص الاستثمار في المشروعات المطروحة في نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص وامكانية التعاون في هذه القطاعات، من حيث نقل خبرة المؤسسة في هذه المشروعات، بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستثمرين المهتمين.

