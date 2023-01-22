الحدود الدنيا لتنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني 2023

يواصل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني 2023 وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات حيث بدء التقديم يوم أمس السبت ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9/2 ، بنفس الحد الأدني للقبول بالكليات التي تم التنسيق بها خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفي حال قبول الطالب، فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول، وأن الأولوية في القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.

ووفقاً لذلك نقدم الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني 2023.

حيث حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لدرجات تنسيق الجامعات الأهلية، لكليات الطب 82%، وطب الأسنان 80%، والعلاج الطبيعي 78%، والصيدلة 74%، والطب البيطري 70%، والهندسة 68%، وعلوم الحاسب 62%، إضافة إلى 15 تخصصا بحد أدنى 55%، وهي العلوم الأساسية والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، واللغات والترجمة، والاقتصاد والإدارة، والتربية والإعلام، والفنون التطبيقية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والحقوق والقانون، التمريض، والآثار، والعلوم السينمائية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات 62% بالنسبة للجامعات الخاصة والأهلية و61% لجامعة الملك سلمان والعلمين و61% فى جامعة سيناء وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية و60% للقبول فى جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وبالنسبة لكلية الهندسة سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 68% وفى جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 66% وفى جامعة سيناء وشرق بور سعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 66% و65% لجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

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الحدود الدنيا لكلية صيدلة

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 74%وفى جامعة العلمين والجلالة 73% وفى جامعة سيناء بفروعها وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة شرق بور سعيد 73%، وفى جامعة الملك سلمان 73%.