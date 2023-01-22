الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل اقتصادي: رفع البنوك العالمية لسعر الفائدة أثر على تمويل الشركات التكنولوجية

رفع البنوك العالمية
رفع البنوك العالمية لسعر الفائدة

قال شادي مشقوق، المحلل الاقتصادي، إن تسريح الموظفين بالشركات التكنولوجية الكبرى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لا يكون بشكل عشوائي ولكن يتم استبعاد الذين من الممكن أن تحل مكانهم الآلة أو أصحاب الإنتاج الضعيف. 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات التي تسرح العمالة هي التي لديها أوضاع مالية متدهورة ويوجد منافسة قوية بينها وبين الأخرى، وخفت ربحيتها نتيجة نقص القوة الشرائية بالعالم، وكذلك التي تعاني من نقص التموين.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنه خلال 2022 البنوك العالمية خاصة الأمريكية رفعت معدلات الفائدة لتقاوم التضخم وهذا أثر بشكل كبير على تمويل الشركات التي كانت تدفع فائدة 2% واليوم تدفع 4 و5%.

وأكد أن ارتفاع الفائدة في النصف الأول من 2023 سيكون متباطئ لأن معدلات التضخم نتيجة السياسات التي اتبعتها البنوك المركزية بدأت في الانخفاض، واحتمال أن نرى في 2024 عودة أسعار الفائدة.

المحلل الاقتصادي تمويل الشركات أثر بشكل كبير التضخم الفائدة البنوك العالمية العمالة نقص التموين أسعار الفائدة

مواد متعلقة

مصرفي يتوقع رفع جديد لأسعار الفائدة في فبراير

بعد انخفاض التضخم.. هل يتراجع الفيدرالى الأمريكى عن سياسة رفع الفائدة؟

انخفاض سعر الدولار مع تراجع مخاوف رفع الفائدة

خبير مصرفى: رفع معدلات الفائدة هو الأداة المثلى لتقليل معدلات التضخم

الذهب يتجه لانخفاض 0.5% سنويًا بسبب رفع «الفيدرالى الأمريكى» لأسعار الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

شاهد.. لحظة الإفراج عن محام مطروح من قسم الشرطة (صور)

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

«جنايات المنيا» تحيل أوراق قاتل سائق للمفتي

«شارك تانك مصر»| الريان يربح «طاسات الزهر».. و«أبوكليلة» يطلب 600 ألف للبلاط البلاستيكى

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 22 يناير 2023 في مصر

رئيس الزمالك: فيريرا هو من طلب التعاقد مع الثنائى الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل

125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة فى إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»