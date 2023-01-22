محلل اقتصادي: رفع البنوك العالمية لسعر الفائدة أثر على تمويل الشركات التكنولوجية

قال شادي مشقوق، المحلل الاقتصادي، إن تسريح الموظفين بالشركات التكنولوجية الكبرى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لا يكون بشكل عشوائي ولكن يتم استبعاد الذين من الممكن أن تحل مكانهم الآلة أو أصحاب الإنتاج الضعيف.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات التي تسرح العمالة هي التي لديها أوضاع مالية متدهورة ويوجد منافسة قوية بينها وبين الأخرى، وخفت ربحيتها نتيجة نقص القوة الشرائية بالعالم، وكذلك التي تعاني من نقص التموين.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنه خلال 2022 البنوك العالمية خاصة الأمريكية رفعت معدلات الفائدة لتقاوم التضخم وهذا أثر بشكل كبير على تمويل الشركات التي كانت تدفع فائدة 2% واليوم تدفع 4 و5%.

وأكد أن ارتفاع الفائدة في النصف الأول من 2023 سيكون متباطئ لأن معدلات التضخم نتيجة السياسات التي اتبعتها البنوك المركزية بدأت في الانخفاض، واحتمال أن نرى في 2024 عودة أسعار الفائدة.